Newsweek: страны Запада испугались возможностей флота ВМФ РФ

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Запад боится угрозы, которая может исходить от российского флота, поскольку подлодки способны достигать целей в США и Европе. Об этом пишут аналитики американского журнала Newsweek.

Бушующие военные действия на Украине, идущие и на суше, и в воздухе, ведут к нарастанию тревоги по поводу угрозы со стороны России для Запада.

"В течение последних нескольких лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе", — передаёт Newsweek.

Члены НАТО всё больше беспокоятся из-за деятельности российского флота. Некоторые подлодки могут нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.