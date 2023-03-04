Пресс-секретарь Белого дома исковеркала название России с намëком на ДНР и ЛНР

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Представитель Белого дома США назвала РФ Российской народной республикой.

В США позволили себе очередной оскорбительный выпад в сторону России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, рассказывая о переговорах президента США с главой Еврокомиссии, назвала РФ "Российской народной республикой".

За рубежом всë чаще позволяют себе демонстрировать неуважительное отношение к России. Во время визита главы МИД Сергея Лаврова в Индию публика отреагировала на слова российского министра о том, что против РФ воюет НАТО руками украинцев, смехом.

Во время онлайн-выступлений Лаврова на международных встречах послы недружественных стран нередко демонстративно покидают зал.