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РИА Новости: тайну самой громкой пропажи ребёнка Мэдлин Макканн могут раскрыть, обнаружен "польский след"

1:57
Мир

В громком исчезновении трёхлетней девочки в мае 2007 года появились новые детали. Ребёнок до сих пор не найден, однако дело вскоре может быть раскрыто. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Давид Нармания.

Пропавшая девочка Мэдлин Макканн и ее родители
Пропавшая девочка Мэдлин Макканн и её родители

Британцы Кейт и Джерри Макканн отправились в Португалию на отдых с тремя детьми. Они ужинали в ресторане рядом с отелем, периодически проверяя номер.

"Мы не переживали, ведь из ресторана была видна квартира", — рассказал журналистам Джерри Макканн.

После девяти вечера проведать детей отправился друг супругов — Мэттью Олдфилд. В это время в комнате уже не было Мэдлин, а дверь была открыта, однако мужчина не придал этому значения. Через полчаса проверить детей пошла Кейт. Увидев пропажу дочери, тут же были брошены силы на её поиски. Очевидцы признались, что видели мужчину, который мог похитить девочку, но лицо его не разглядели.

В совершении преступления подозревались и родители ребёнка, что стало большой проблемой для них. Однако спустя определённое время с них сняли обвинения.

Недавно мировая общественность снова обратила внимание на случившееся. Это произошло после того, как гражданка Польши Джулия Уэнделл объявила, что является той самой пропавшей Мэдлин.

"Её слова подтверждают внешнее сходство (с поправкой на возраст) и отсутствие части радужки глаза, щербинка между передним зубами. При этом сама Джулия, что не помнит ранее детство, — отмечает обозреватель.

По словам девушки, ей 19 лет, а не 22 года. Она отмечает, что родители переделали её документы. По мнению экспертов и детективов, Уэнделл не имеет никакого отношения к пропавшей Мэдлин.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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