Экс-глава военной миссии при ООН: Запад молчит о "Северных потоках": есть, что скрывать

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Запад до сих пор не обнародовал выводов ни по одному из трёх расследований взрывов на "Северных потоках" из-за того, что политикам есть что скрывать, заявил генерал Доминик Тренкан, ранее возглавлявший французскую военную миссию при ООН.

Как подчеркнул Тренкан, о собственном "независимом" расследовании диверсии на российском газопроводе заявили:

Швеция,

Германия,

Дания.

"Что меня поражает, так это то, что есть германское, шведское, датское расследования, в рамках которых уже было собрано немало сведений. Тем не менее никаких заключений нет. А если их нет, то, возможно, есть такие заключения, которые просто не хотят обнародовать", — заявил генерал журналистам.

По словам Тренкана, Белый дом не стал комментировать расследование журналиста Сеймура Херша из-за того, что просто нет готового сценария, который бы они могли предоставить мировому сообществу.