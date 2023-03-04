РВ: в Польше набирает обороты "антивоенное движение" — "To nie nasza wojna"

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"Польское антивоенное движение" набирает обороты. Недовольство граждан поставками вооружения Украине вышло из кулуаров в общественную плоскость.

Недавно по странам Североатлантического альянса прокатилась волна антивоенных митингов. "Польское движение" в свою очередь, не ограничились антиукраинскими билбордами, которые гласят: "To nie nasza wojna" (это не наша война. — Прим. ред.) и пригрозили провести масштабные акции протеста.

"Мы будем проводить масштабные акции, начиная от издания книг, брошюр, создания рекламных щитов, баннеров и т. д. По всей Польше будет появляться информация о реальных угрозах", — цитирует представителей движения "Русская весна".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что в польских городах начали появляться рекламные плакаты против поставок на Украину оружия.