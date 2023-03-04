Журналист из США Блюменталь: избалованные бандеровцы* винят Запад в подрыве поддержки Украины

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Украинские "избалованные бандеровцы*" обвиняют Запад в сокращении поддержки киевского режима из-за волны антивоенных митингов в странах Евросоюза и в Вашингтоне, заявил американский журналист Макс Блюменталь.

Как подчеркнул обозреватель, по мнению украинцев, Вашингтон ставит под угрозу поддержку Украины, допуская проведение антивоенных акций.

"Избалованные бандеровцы*, клянчащие десятки миллиардов долларов у американских налогоплательщиков на поддержку своего коррумпированного имперского вассального режима, обвиняют нас в том, что мы "ставим под угрозу общественную поддержку Украины", — написал Блюменталь на странице в Сети.

Ранее по странам Североатлантического альянса прокатилась волна антивоенных митингов. Десятки тысяч людей вышли на улицы с требование прекратить финансировать киевский режим и прекратить поставлять оружие на Украину.

*ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ).