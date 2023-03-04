Российские газопроводы "Северный поток", которые пострадали в результате подрыва, могут "запечатать" и законсервировать для возможной реактивации в будущем, сообщили источники.
К такому шагу могут прибегнуть из-за того, что в ближайшей перспективе нет планов по ремонту газопроводов и их запуску.
"Российские подводные газопроводы Nord Stream будут запечатаны и законсервированы, поскольку нет никаких планов по их ремонту или вводу в эксплуатацию в ближайшее время", — пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, близкие к ситуации.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что американский журналист Сеймур Херш провёл собственное расследование терактов на "Северных потоках". Аналитик пришёл к выводу, что непосредственным виновником в подрыве является Вашингтон и президент США Джо Байден лично.
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