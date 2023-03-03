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Полковник ФСБ в отставке Кожемякин: полностью перекрыть границу Брянской области невозможно

1:08
Мир

Полковник ФСБ в отставке Михаил Кожемякин высказался по поводу предложений полностью закрыть границу Брянской области, чтобы исключить проникновение на территорию РФ украинских диверсантов.

Полковник ФСБ в отставке Кожемякин: полностью перекрыть границу Брянской области невозможно

По словам военного, целиком перекрыть российско-украинскую границу не представляется возможным. Полковник сравнил попытку закрыть границу со "стрельбой из пушки по воробьям".

Кожемякин отметил, что предлагающие это люди вообще не представляют себе, как организована защита границ.

"К сожалению, мы не можем полностью перекрыть границу. Это не всегда необходимо. Это выстрел из пушки по воробьям. Протяженность границы Брянской области составляет 370 км, люди слабо представляют, что такое граница и как ее охранять", — сказал Кожемякин в эфире Соловьёв Live.

2 марта украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области, открыв огонь по гражданской машине, перевозившей детей. Террористы убили водителя и ранили 10-летнего мальчика.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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