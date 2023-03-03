Мелитополь назвали столицей Запорожской области

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По указу врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого столицей региона стал Мелитополь, а территория области отныне будет делиться на 16 административных единиц.

"Образовать административно-территориальные единицы Запорожской области: города областного значения Запорожской области: город Мелитополь, город Бердянск, город Энергодар… Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь", — сказано в тексте указа.

В этом же документе говорится о делении Запорожской области на 13 районов, границы которых, включая Энергодар и Бердянск, соответствуют административному районированию Украинской ССР на момент 16 сентября 1991 года.

Балицкий подписал указ 3 марта. Документ начинает действовать с момента официального обнародования.