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Мелитополь назвали столицей Запорожской области

1:00
Мир

По указу врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого столицей региона стал Мелитополь, а территория области отныне будет делиться на 16 административных единиц.

Мелитополь назвали столицей Запорожской области

"Образовать административно-территориальные единицы Запорожской области: города областного значения Запорожской области: город Мелитополь, город Бердянск, город Энергодар… Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь", — сказано в тексте указа.

В этом же документе говорится о делении Запорожской области на 13 районов, границы которых, включая Энергодар и Бердянск, соответствуют административному районированию Украинской ССР на момент 16 сентября 1991 года.

Балицкий подписал указ 3 марта. Документ начинает действовать с момента официального обнародования.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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