Украина потребовала от видеоигровых компаний бойкота Atomic Heart

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Вице-премьер и министр цифровой информации Украины Михаил Фёдоров обратился к ведущим видеоигровым компаниям мира с призывом отказаться от продажи игры Atomic Heart, которую разработала российская студия Mundfish.

"Вот официальные запросы запретить игру Atomic Heart", — написал Фёдоров в соцсетях и приложил копии писем, направленных компаниям Valve Corporation, Sony Interactive Entertainment, Sony Group и Microsoft.

Он объяснил свой призыв тем, что игра якобы "романтизирует коммунизм" и является "российской пропагандой".

Релиз Atomic Heart состоялся 21 февраля. В настоящее время игра удерживает первое место по продажам на платформе Steam.