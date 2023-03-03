Зеленский заявил, что ВСУ по-прежнему испытывают дефицит вооружений и боеприпасов

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Президент Владимир Зеленский заявил, что вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит артиллерии, боеприпасов, военных самолётов и танков. об этом лидер киевского режима рассказал в пятницу во Львове на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.

По мнению Зеленского, страны Запада должны ускорить поставки оружия в связи с его нехваткой.

Он также добавил, что Украине нужна артиллерия не для нанесения ударов по территории России, а для того, чтобы попытаться вернуть под свой контроль регионы, которые Киев по-прежнему продолжает считать своими.

Ранее попавший в России в опалу осудивший СВО актёр Дмитрий Назаров отказался давать деньги на дроны для ВСУ.