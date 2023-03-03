Причина, по которой политическое руководство Украины пошло на организацию террористической акции в Брянской области, проста: необходимо было заранее сбить информационную волну от падения Артёмовска (Бахмута), считает историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.
Историк отмечает, что в ближайшее время город будет взят российскими военными, а рейд в приграничные российские сёла был совершён только для красивой картинки.
"У Москвы есть прекрасный шанс обвинить президента Украины Зеленского и главкома ВСУ Залужного в терроризме и перейти наконец к ликвидации украинского политического и военного руководства (что нужно было сделать 24 февраля прошлого года).
В последнее время Киев заметно активизировался. Оказывает давление на Приднестровье с целью добиться продления "зерновой сделки", проводит теракты для отвлечения внимания от поражений на фронте. Может, стоит подбросить ему задачку в виде борьбы за физическое выживание лиц, принимающих политические решения на Украине?", — написал Пилько в своём Telegram-канале.
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.