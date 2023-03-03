Подрыв газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море привёл к экологической катастрофе: флора и фауна Балтийского моря разрушены ядовитыми веществами, которые поднялись со дна во время взрыва.
Защитники живой природы в негодовании: взрыв произошёл именно в том месте, куда после Второй мировой схоронили остатки химоружия. Теперь же Баренцево море напоминает больше газовую камеру для всего живого. Отмечается, что больше всего пострадали морские свиньи.
"Это ещё один гвоздь в гроб Балтийского моря", — заявил генсек Всемирного фонда дикой природы (WWF).
Разбираться с возникшим экологическим коллапсом теперь приходится Дании и Швеции.
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