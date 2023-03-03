Генерал Шандор: российская тактика оказалась смертельной для ВСУ в ходе СВО на Украине

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Российские войска применяют смертельную тактику против ВСУ в ходе военной спецоперации. Об этом заявил чешский генерал Андор Шандон. Он отметил, что артиллерия ВС РФ наносит ежедневные удары, поэтому украинские войска находятся в постоянном напряжении и несут колоссальные потери.

Более того, страны Запада уже достигли предела: США и Европа больше не могут поставлять в Киев необходимое количество вооружения, указал генерал.

"Россия способна продолжать вооружённый конфликт намного дольше, чем Украина. Не стоит настаивать на полном освобождении Украиной всех её территорий. Это нереально", — заявил Шандон в интервью Parlamentní listy.

Генерал подчеркнул, что украинская армия проигрывает на стратегическом уровне.