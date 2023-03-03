Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об отправке ЦРУ американских наёмников на Украину

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Американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Центральное разведывательное управление направляет военных армии США под видом контрактников на Украину, чтобы помочь украинским военным управлять натовской техникой.

"Мы рекрутируем как можно больше наёмников. Они спонсируются ЦРУ через фиктивные организации. Это говорит о том, в каком отчаяние мы находимся", — сказал бывший советник Пентагона.

По словам Макгрегора, контрактники — это люди, которые носили военную форму США ещё вчера, а сегодня их отправляют на Украину для выполнения поставленных задач. Он добавил, что без их помощи украинцы не могут использовать большую часть оборудования, полученного от Запада.

Полковник отметил, что солдаты Вооружённых сил Украины не смогут управлять и новыми танками, которые Киев получит от западных стран. Макгрегор не исключил, что на Украину приедут европейские военные из Чехии, Германии, Латвии, Литвы, Норвегии и Великобритании для помощи в освоении танков.

Макгрегор добавил, что Украина находится под полным контролем США, включая её правительство и военные силы. Вашингтон решил до конца управлять Украиной, даже если на пути у этой лодки будут айсберги.

"А я считаю, что она уже напоролась на один и идёт ко дну", — подчеркнул полковник.