Марков уверен, что зерновой сделки после 18 марта не будет, так как Запад не выполнил своих обещаний

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему Россия откажется от выполнения условий зерновой сделки.

Марков проанализировал речь главы МИД РФ Сергея Лаврова, произнесённую им на конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели (Индия), и пришёл к выводу, что зерновой сделки после 18 марта не будет.

"Причина в том, что Запад сорвал свою часть сделки и не выпустил российские удобрения на рынок", — объяснил политолог.

Политический эксперт отметил, что все государства просят Россию продлить зерновую сделку и закрыть глаза на то, что Запад нарушает свои обещания.

Марков предположил, что Запад относится к своим обязательствам несерьёзно, пользуясь свои правом сильного.

Ранее глава Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "некоторых беспокоит" честность зерновой сделки Владимира Путина.