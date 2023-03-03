Политолог Сергей Марков объяснил, почему Россия откажется от выполнения условий зерновой сделки.
Марков проанализировал речь главы МИД РФ Сергея Лаврова, произнесённую им на конференции "Диалог Райсина" в Нью-Дели (Индия), и пришёл к выводу, что зерновой сделки после 18 марта не будет.
"Причина в том, что Запад сорвал свою часть сделки и не выпустил российские удобрения на рынок", — объяснил политолог.
Политический эксперт отметил, что все государства просят Россию продлить зерновую сделку и закрыть глаза на то, что Запад нарушает свои обещания.
Марков предположил, что Запад относится к своим обязательствам несерьёзно, пользуясь свои правом сильного.
Ранее глава Турции Реджеп Эрдоган заявил, что "некоторых беспокоит" честность зерновой сделки Владимира Путина.
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