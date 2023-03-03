Советник Пушилина Гагин: НАТО было в курсе подготовки к диверсии в Брянской области

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В НАТО наверняка знали о том, что Киев собирается совершить диверсию в Брянской области. Так считает советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Проникновение украинских диверсантов необходимо считать терактом, добавил советник Дениса Пушилина.

"Уверен, что хозяева из НАТО не могли не знать об этой акции, о том, что она готовилась, о том, против кого она была направлена. Это классический террористический акт", — сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

Советник Пушилина напомнил, что Запад уже применял такую тактику в зонах конфликтов в Чечне, в Африке и на Ближнем Востоке. Поведение украинских террористов очень напоминает действия "народных армий" в период новейшей истории, за которыми всегда стоят США.

2 марта украинские террористы, проникшие на территорию Брянской области, убили двух мирных граждан и ранили 10-летнего мальчика.