Представитель МИД КНР Нин назвала США крупнейшим в мире источником ядерной угрозы

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Представитель МИД Китая Мао Нин обвинила США в наращивании ядерной угрозы.

Мао Нин потребовала от Вашингтона пересмотреть свою ядерную политику и уделить приоритетное внимание разоружению.

"Америка — крупнейший источник ядерной угрозы. Штатам стоит уменьшить роль ядерного оружия в своей политике нацбезопасности и снизить риски в этой сфере", — цитирует китайского дипломата ТАСС.

Нин добавила, что американские политики говорят об исходящей от КНР ядерной угрозе, чтобы оправдаться перед общественностью за расширение собственного ядерного потенциала.