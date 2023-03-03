Представитель МИД Китая Мао Нин обвинила США в наращивании ядерной угрозы.
Мао Нин потребовала от Вашингтона пересмотреть свою ядерную политику и уделить приоритетное внимание разоружению.
"Америка — крупнейший источник ядерной угрозы. Штатам стоит уменьшить роль ядерного оружия в своей политике нацбезопасности и снизить риски в этой сфере", — цитирует китайского дипломата ТАСС.
Нин добавила, что американские политики говорят об исходящей от КНР ядерной угрозе, чтобы оправдаться перед общественностью за расширение собственного ядерного потенциала.
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