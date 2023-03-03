Mysl Polska: Польша рискует стать тоталитарным государством из-за политики в отношении Украины

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Президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста рассказал о серьёзных изменениях в Польше. По словам историка, эту страну больше нельзя назвать тихой, поскольку она превратилась в базу театра военных действий на Украине.

"Нам отведена роль технических работников, занимающихся перестановкой декораций", — сказал специалист, передаёт Mysl Polska.

По словам эксперта, существует риск возникновения тоталитаризма в республике. Например, в стране появилась цензура, отметил историк. Он пожаловался, что порталы, на которых публиковали данные, противоречащие мнению властей, исчезли.

Вместе с этим Пяста заявил, что 72-летний Хенрик Микетен получил три месяца тюрьмы и шесть месяцев обязательных работ "на благо украинцев", поскольку отказался считать Киев жертвой. Ренату Цыган, которая в соцсети назвала бандеровцев "отморозками", власти оштрафовали, добавил специалист. По его мнению, обвинительные приговоры в этих случаях являются нарушением закона.