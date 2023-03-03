Президент Национального фонда Романа Дмовского Пшемыслав Пяста рассказал о серьёзных изменениях в Польше. По словам историка, эту страну больше нельзя назвать тихой, поскольку она превратилась в базу театра военных действий на Украине.
"Нам отведена роль технических работников, занимающихся перестановкой декораций", — сказал специалист, передаёт Mysl Polska.
По словам эксперта, существует риск возникновения тоталитаризма в республике. Например, в стране появилась цензура, отметил историк. Он пожаловался, что порталы, на которых публиковали данные, противоречащие мнению властей, исчезли.
Вместе с этим Пяста заявил, что 72-летний Хенрик Микетен получил три месяца тюрьмы и шесть месяцев обязательных работ "на благо украинцев", поскольку отказался считать Киев жертвой. Ренату Цыган, которая в соцсети назвала бандеровцев "отморозками", власти оштрафовали, добавил специалист. По его мнению, обвинительные приговоры в этих случаях являются нарушением закона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.