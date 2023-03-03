Премьер-министр Эстонии: сохранять единство Запада по конфликту на Украине всё сложнее

Руководитель эстонского правительства Кая Каллас указала на разное отношение стран Запада к столкновению на Украине. Как отметила премьер, лидеры хотят, чтобы конфликт завершился.

"Сохранять единство становится всё сложнее", — сказала чиновница, слова которой передаёт Financial Times.

Вместе с этим политик выразила обеспокоенность по поводу позиции некоторых коллег, согласно которой нужно перестать помогать Киеву.

По мнению Каллас, Эстония убедила Париж и Берлин не сомневаться в подходе Таллина. Глава правительства добавила, что страна должна продолжать работать в этом направлении.

Ранее британский премьер Борис Джонсон допустил, что Вашингтон ослабит поддержку Украины, если она не победит Россию в этом году.