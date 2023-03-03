Руководитель эстонского правительства Кая Каллас указала на разное отношение стран Запада к столкновению на Украине. Как отметила премьер, лидеры хотят, чтобы конфликт завершился.
"Сохранять единство становится всё сложнее", — сказала чиновница, слова которой передаёт Financial Times.
Вместе с этим политик выразила обеспокоенность по поводу позиции некоторых коллег, согласно которой нужно перестать помогать Киеву.
По мнению Каллас, Эстония убедила Париж и Берлин не сомневаться в подходе Таллина. Глава правительства добавила, что страна должна продолжать работать в этом направлении.
Ранее британский премьер Борис Джонсон допустил, что Вашингтон ослабит поддержку Украины, если она не победит Россию в этом году.
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