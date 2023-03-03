Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что вовлечение Соединённых Штатов и НАТО в конфликт на Украине приведёт к катастрофическим последствиям. Читатели британской газеты Daily Mail обсуждают данное высказывание.
Один из них считает, что следует перестать оказывать военную помощь Киеву и начать мирные переговоры. Второй отметил, что сейчас ощущаются последствия десятилетий провокаций.
"Невероятно, как много людей готовы рискнуть ядерной войной из-за конфликта, о котором они ничего не знают", — добавил третий.
Четвёртый написал, что цели США — лишь власть и контроль. Ещё один читатель считает, что НАТО должно выступать за мир, а не наживаться на разрушениях.
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