РИА Новости: в Соединённых Штатах Америки требуют прекратить военную помощь Украине

Республиканцы раскололись из-за поставок оружия Украине. Изоляционисты во главе с Дональдом Трампом призвали Белый Дом перестать оказывать военную помощь ВСУ. Подробнее о происходящем в США рассказал Михаил Катков.

Республиканцы возмущены тем, что Джо Байден больше озабочен проблемами Украины, чем происходящим в своей стране. Февральский опрос The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research показал, что лишь 48% американцев одобряют поставки вооружений ВСУ, 29% — против, 22% — не определились.

"Однако это не непреодолимые разногласия, потому что все республиканцы отстаивают национальные интересы и добиваются американского превосходства. Просто одни призывают сосредоточиться на внутренних проблемах, а другие делают ставку на военную силу", — отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Катков отмечает, что украинский конфликт окажет влияние на кампании всех кандидатов.

Споры возникли и в Демократической партии. В октябре 30 конгрессменов потребовали от Байдена начать мирные переговоры и снять часть антироссийских санкций. Однако произошедший тогда скандал замяли, так как демократы не хотят, чтобы их заподозрили в готовности к уступкам Москве.