Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кардиолог Фролова: ухудшение памяти, нарушения речи и головокружения — признаки атеросклероза артерий
Карчаа: боевики ВСУ обстреляли сотрудников Запорожской АЭС
Discreed.RU: на Крым бросят 14 карательных бригад и пять "самых жестоких" батальонов
В Сети появилось видео подрыва моста в районе Бахмута
Мальчик, раненный террористами в Брянской области, находится в стабильном состоянии — главврач Галаганов
МК: Виктория Тарасова призвала казнить напавшего на Брянскую область актёра Кирилла Канахина
Власти Брянской области заявили о стабильном состоянии раненного украинскими диверсантами ребёнка
Премьер-министр Эстонии: сохранять единство Запада по конфликту на Украине всё сложнее
Яна Поплавская заявила об участвовавшем в нападении диверсантов ВС Украины актёре Канахине

The Spectator: Запад пришёл к выводу, что Путин побеждает

2:45
Мир

Россия оказалась успешной в донесении своей точки зрения на конфликт с Украиной. Многие страны отказались разделить западный взгляд на этот вопрос, вынуждены признать журналисты The Spectator.

The Spectator: Запад пришёл к выводу, что Путин побеждает

То, что глобальный Юг занял сторону России, оказалось сюрпризом только для Запада.

  • Российский президент объясняет враждебные действия так: "Запад хочет сделать Россию колонией и безнаказанно её грабить".
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "речь совсем не об Украине, а о мировом порядке. Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое, складывается многополярный".

Понятно, что множеству стран банально надоели США со своими играми в мирового полицейского, и симпатий (вне блока НАТО и ЕС) Вашингтон давно уже не вызывает. Ещё в 2022 году аж 25 из 54 африканских государств воздержались или отказались голосовать по резолюции ООН с осуждением российской специальной военной операции (СВО).

Годовщину СВО и ЮАР, и РФ отметили совместными военными учениями. Страны Северной Африки помогают России ослабить или обойти санкции Запада, а Марокко, Тунис, Алжир и Египет увеличили и продолжают наращивать импорт топлива, нефтепродуктов и химикатов из РФ.

"Россия умело воспользовалась виной Запада"

Журналисты издания скептически относятся к самой возможности того, что военные действия на Украине начались из-за экспансии НАТО. При этом действия Запада в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии издание (и многих политиков на Западе) не смущали и вряд ли будут вгонять в краску.

По мнению обозревателей The Spectator,

"Россия умело воспользовалась виной Запада за колониальное прошлое и припомнила ему левую повестку, ЛГБТ, экологию и прочий мейнстрим".

Собственно, Москва ведёт свою "культурную пропаганду" в противовес Западу крайне консервативно, пользуясь полезными ископаемыми как приманками, пишут эксперты. Особенно не нравится Вашингтону помощь Пекина, который ещё и "на ходу извлекает для себя уроки, которые помогают ему формировать стратегию в отношении Тайваня".

"Россия устояла и экономически, а вот об Украине так не скажешь, и "войну на истощение" Киеву точно не выиграть. К тому же в Кремле прекрасно понимают: после выборов президента США американская администрация вполне может предложить Москве новые варианты действий. А Москва умеет ждать", — заключают авторы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Шурыгин раскрыл цель атаки диверсантов на Брянскую область

Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.

Шурыгин: цель атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область — спровоцировать РФ на крупную войсковую операцию
RV: разведка ВС РФ выследила группу боевиков ВСУ, атаковавших территорию России
Разведчики ликвидировали бандгруппу врага, совершавшую обстрелы приграничных населённых пунктов
Между Зеленским и командующим операцией в Донбассе Москалёвым возник конфликт — СМИ
Появилось видео подлёта дрона-камикадзе к аэродрому под Минском
Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад Киев бросил под Артёмовск бойцов собственной "Гитлерюгенд" Ольга Лебедева
Один из проникших в Россию диверсантов владеет московский автосервисом
Россия знает, как защититься от диверсантов
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
Последние материалы
Ирина Муравьёва не смогла с первого раза поступить в театральный вуз из-за стеснительности
Военкор Коц: миллионер с Рублёвки командует артиллерийским подразделением в зоне СВО
Гастроэнтеролог Вялов: узнаём гастрит по болевому варианту или по тяжести и переполненности
Министр обороны Украины считает, что западные страны передадут ВСУ истребители
Опрос показал, что более 80% предпочтут мобилизации службу в ЧВК "Вагнер"
Март 1917-го, или Большевики без Ленина
Подоляка: украинские военные кладбища растут очень быстро
Эксперт: игровой бестселлер Atomic Heart — та самая "мягкая сила" России на Западе
Читатели DM призвали к завершению конфликта на Украине после предупреждения РФ
Визажист Чомаева: яркие тени, светлые кайалы и губы с градиентом — главные тренды макияжа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников