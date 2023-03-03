The Spectator: Запад пришёл к выводу, что Путин побеждает

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Россия оказалась успешной в донесении своей точки зрения на конфликт с Украиной. Многие страны отказались разделить западный взгляд на этот вопрос, вынуждены признать журналисты The Spectator.

То, что глобальный Юг занял сторону России, оказалось сюрпризом только для Запада.

Российский президент объясняет враждебные действия так: "Запад хочет сделать Россию колонией и безнаказанно её грабить".

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "речь совсем не об Украине, а о мировом порядке. Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое, складывается многополярный".

Понятно, что множеству стран банально надоели США со своими играми в мирового полицейского, и симпатий (вне блока НАТО и ЕС) Вашингтон давно уже не вызывает. Ещё в 2022 году аж 25 из 54 африканских государств воздержались или отказались голосовать по резолюции ООН с осуждением российской специальной военной операции (СВО).

Годовщину СВО и ЮАР, и РФ отметили совместными военными учениями. Страны Северной Африки помогают России ослабить или обойти санкции Запада, а Марокко, Тунис, Алжир и Египет увеличили и продолжают наращивать импорт топлива, нефтепродуктов и химикатов из РФ.

"Россия умело воспользовалась виной Запада"

Журналисты издания скептически относятся к самой возможности того, что военные действия на Украине начались из-за экспансии НАТО. При этом действия Запада в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии издание (и многих политиков на Западе) не смущали и вряд ли будут вгонять в краску.

По мнению обозревателей The Spectator,

"Россия умело воспользовалась виной Запада за колониальное прошлое и припомнила ему левую повестку, ЛГБТ, экологию и прочий мейнстрим".

Собственно, Москва ведёт свою "культурную пропаганду" в противовес Западу крайне консервативно, пользуясь полезными ископаемыми как приманками, пишут эксперты. Особенно не нравится Вашингтону помощь Пекина, который ещё и "на ходу извлекает для себя уроки, которые помогают ему формировать стратегию в отношении Тайваня".

"Россия устояла и экономически, а вот об Украине так не скажешь, и "войну на истощение" Киеву точно не выиграть. К тому же в Кремле прекрасно понимают: после выборов президента США американская администрация вполне может предложить Москве новые варианты действий. А Москва умеет ждать", — заключают авторы.