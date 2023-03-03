Депутат Госдумы Афонин: призыв Запада к мирным переговорам — лицемерие и ложь

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Запад вовсе не стремится к завершению украинского конфликта с помощью мирных переговоров. Всё, что нужно США и Европе — слабая или проигравшая Россия, заявил депутат Госдумы РФ Юрий Афонин.

Даже сама идея сесть за стол переговоров с Киевом означает перечеркнуть все те жертвы, которые пришлось вынести мирному населению Донбасса, добавил парламентарий.

"Очередные заявления Шольца о том, что мы выступаем за мирные переговоры. Но главным их условием является то, чтобы Россия вывела войска из Украины — это лицемерие и ложь", — цитирует Афонина издание argumenti.ru.

По мнению западных стран, Россия должна попросту бросить своих граждан в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, то есть отменить собственную Конституцию, что совершенно неприемлемо.