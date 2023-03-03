Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему США боятся КНР.
По мнению сенатора, страх американцев обусловлен тем, что Пекин превосходит Вашингтон в сфере высоких технологий.
"Панический страх, который периодически накрывает Штаты, имеет под собой весомые технологические основания", — отметил Пушков в своём Telegram-канале.
Чтобы подтвердить своё предположение, сенатор привёл в пример уничтожение над Южной Каролиной китайского аэростата.
В КНР заявили, что аэростат имел гражданское назначение и случайно нарушил воздушное пространство США. Однако Пентагон принял решение уничтожить метеозонд, опасаясь, что китайцы используют его для слежки за стратегическими объектами.
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