Сенатор Алексей Пушков: США панически боятся Китая из-за технологического преимущества КНР

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Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, почему США боятся КНР.

По мнению сенатора, страх американцев обусловлен тем, что Пекин превосходит Вашингтон в сфере высоких технологий.

"Панический страх, который периодически накрывает Штаты, имеет под собой весомые технологические основания", — отметил Пушков в своём Telegram-канале.

Чтобы подтвердить своё предположение, сенатор привёл в пример уничтожение над Южной Каролиной китайского аэростата.

В КНР заявили, что аэростат имел гражданское назначение и случайно нарушил воздушное пространство США. Однако Пентагон принял решение уничтожить метеозонд, опасаясь, что китайцы используют его для слежки за стратегическими объектами.