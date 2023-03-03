Захарова опровергла разговор Блинкена с Лавровым об Уилане: "Это ложь"

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла распространённую Госдепом США информацию о кратком разговоре американского госсекретаря Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу осуждённого в РФ Пола Уилана.

По её словам, Блинкен "даже не заикался" насчёт Уилана в кулуарах саммита G20, однако Госдеп обнародовал сведения о том, что он якобы выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, находящегося в колонии. Захарова назвала это сообщение ложью.

"Невероятное поведение американской администрации", — подчеркнула дипломат в своих соцсетях.

Уилан был задержан в российской столице в декабре 2018 года. Он приговорён к 16 годам тюрьмы по уголовному делу о шпионаже. Семья американца неоднократно обращалась к Белому дому с просьбой вернуть его в США.

Ранее стало известно, что в кулуарах саммита G20 Блинкен призвал Лаврова пересмотреть приостановку участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).