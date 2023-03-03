В США собираются использовать низкоорбитальные спутники для слежки за движущимися объектами на поверхности земли.
Сейчас для отслеживания движущихся целей ВС США используют самолёты-разведчики и БПЛА. Однако военные обеспокоены, что их применение в зоне конфликтов становится всё более затруднительным из-за развития систем ПВО.
По данным издания Defense News, разработкой спутников для слежки займётся независимая группа специалистов, консультирующая ВКС США.
Эксперты определят требования к индикаторам обнаружения целей, выявят риски и проблемы при совместном использовании спутников и авиации. Для проведения исследований специалисты планируют использовать искусственный интеллект.
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