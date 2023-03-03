Американский журналист, обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь раскритиковал руководство Украины за антигуманное обращение с людьми, которые раскрывают неудобную для киевского режима правду о Крымском полуострове.
Он напомнил, что недавно автор NBC Симмонс Кир впервые рассказал гражданам США о масштабной поддержке России со стороны жителей Крыма.
"Репортёр NBC сразу попал в список смерти, как и несколько других граждан США, журналистов, сановников и даже несовершеннолетних", — пояснил Блюменталь в своих соцсетях.
По его словам, действия Киева создают препятствия для функционирования свободной прессы.
Ранее Симмонс Кир выяснил, что жители Крыма считают себя русскими и готовы с оружием противостоять украинской армии в случае её вторжения на полуостров. Материал американского журналиста широко распространился по соцсетям и собрал около миллиона комментариев. При этом власти Украины хотят запретить Киру въезжать на территорию страны. Они также обвинили его в осознанных действиях "против мира и безопасности человечества".
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