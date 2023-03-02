Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не собирается инициировать официальные встречи с представителями Москвы.
Предположение о возможных контактах между лидерами двух стран появилось после короткого разговора госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова на саммите "Большой двадцатки".
"Мы не ожидаем какого-либо диалога на официальном уровне в ближайшее время", — цитирует Прайса издание РИА "Новости".
Американские журналисты ранее сообщили, что разговор начал Блинкен. В ходе беседы госсекретарь попросил РФ отозвать решение о приостановке участия в ДСНВ и отметил, что США не перестанут поддерживать Киев.
Лавров же дал понять Блинкену, что Москва не изменит свой политический курс.
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