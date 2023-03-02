Пентагон: США не передают Украине разведданные для ударов по территории России

США не предоставляют Украине разведданные для нанесения ударов по территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он подчеркнул, что подобные заявления являются абсурдом.

Также бригадный генерал отметил, что Пентагон не знает о проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянскую область. Он предложил задавать такие вопросы киевскому руководству, а не Вашингтону.

"Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить Украине возможности, необходимые им для для защиты своей суверенной территории", — добавил Райдер.