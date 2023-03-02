Global Times: Сицзинь предрёк поражение НАТО при попытке одержать победу над Россией

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Россия имеет военное преимущество перед США и союзниками. Об этом заявил бывший главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь.

Он считает, что Россия способна в одиночку противостоять всему Западу на Украине. Москву не стоит недооценивать, так как возможности её военно-промышленного комплекса выше по сравнению с другими странами.

Выбранная США тактика приводит к новым проблемам. Америке и союзникам оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось, победить Россию.

"Это будет уже не только поражение Украины, но и унижение для Америки", — подчеркнул Сицзинь.