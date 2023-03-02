19fortyfive: Киев увеличил производство новых дронов для ударов по городам РФ

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Украина увеличила выпуск новых беспилотников для налётов на российские населённые пункты. Об этом предупредил журналист Питер Сучу в своей статье для издания 19fortyfive.

"Киев может готовиться к дополнительным атакам, используя свой растущий парк беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства", — написал Сучу.

Автор не исключил, что украинская сторона может применять эти беспилотники для нанесения ударов по городам в России.

Ранее стало известно о попытках украинской стороны провести атаки на гражданские объекты, расположенные в Краснодарском крае, Адыгее, Подмосковье, Брянской и Тульской области.