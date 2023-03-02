Скульптура "Русалочки" в Копенгагене, поставленная по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, была окрашена в цвета российского флага, сообщает EADaily.
Окрашенное в сине-красно-белые цвета гранитное основание, на котором "сидит" "Русалочка", обнаружили в четверг. Полиция Дании расценивает происшествие как вандализм.
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