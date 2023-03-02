The Spectator: президент РФ Путин формирует новый мировой порядок в пользу России

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Президент России Владимир Путин формирует новый мировой порядок, акцентируя внимание на потребностях своей страны. Так считает обозреватель издания The Spectator.

Автор публикации отмечает, что многие государства, ранее сохранявшие нейтралитет в сотрудничестве, больше не желают осуждать РФ в ООН. Это заслуга российских дипломатов, уверен журналист. Он отметил, что Африка отказалась однозначно встать на сторону Украины, что указывает на результаты работы дипмиссии нашей страны.

На фоне противостояния с Западом укрепляется союз РФ и КНР. Пекин выступает основным потребителем российского газа и нефти.