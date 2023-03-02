Политолог Журавлёв: РФ может продлить зерновую сделку для заключения мира на своих условиях

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Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв заявил, что РФ может продлить зерновую сделку для заключения мира на своих условиях.

По мнению политолога, Россия может согласиться на продление зерновой сделки, если это поможет завершить СВО на разумных для Москвы условиях. Сейчас Россия не может вывозить свою продукцию в иностранные порты. В беседе с Телеканалом "360" Журавлёв заявил, что первоначально идея была другая.

"Мы позволяем украинскому зерну идти в первую очередь в страны, где есть его недостаток. Она позволяет нашим судам ходить в иностранные порты, везти зерно. Выяснялось, что нам ничего нельзя, но мы должны согласиться на право Украины вывозить зерно", — рассказал Журавлёв.

Политолог уверен, что если зерновая сделка приведёт к заключению мира на Украине, то Россия может продлить договор.