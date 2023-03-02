Американский журналист Тед Снайдер в статье для Antiwar заявил, что Запад посылает Зеленскому неприятные сигналы насчёт РФ.
Президент США продолжает говорить, что Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Снайдер отмечает, что в кулуарных беседах американские чиновники передают Владимиру Зеленскому менее оптимистичные сообщения.
По словам журналиста, личные беседы представителей США и Украины сильно отличаются оттого, что они говорят в публичном пространстве. Так, например, директор ЦРУ Уильям Бернс в приватной беседе намекнул Зеленскому, что в какой-то момент получить помощь от США будет сложнее. Снайдер пишет, что украинскому президенту также высказали сомнения в том, что ВСУ смогут достичь успехов в СВО.
На встрече с лидерами Франции и Германии Зеленскому сказали, что ему нужно двигаться в сторону мирных переговоров с Путиным.
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