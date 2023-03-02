Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о важности налаживания бесперебойного производства оружия и боеприпасов в Германии.
Шольц подчеркнул, что потоковое производство вооружения внесёт весомый вклад в мир и свободу в Европе.
"Для повышения мощности производства нужно заключить длительные договоры и обеспечить соответствующее финансирование", — цитирует немецкого политика РИА "Новости".
Канцлер Германии подчеркнул, что данная инициатива обусловлена "рубежом новых времён", ознаменованием которого стало начало спецоперации ВС РФ на Украине.
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