Канцлер ФРГ Шольц: Германии следует поставить на поток производство оружия и боеприпасов

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о важности налаживания бесперебойного производства оружия и боеприпасов в Германии.

Шольц подчеркнул, что потоковое производство вооружения внесёт весомый вклад в мир и свободу в Европе.

"Для повышения мощности производства нужно заключить длительные договоры и обеспечить соответствующее финансирование", — цитирует немецкого политика РИА "Новости".

Канцлер Германии подчеркнул, что данная инициатива обусловлена "рубежом новых времён", ознаменованием которого стало начало спецоперации ВС РФ на Украине.