The Spectator: Путину удалось развалить западную коалицию

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Западу так и не удалось привлечь на свою сторону страны, которые до этого придерживались нейтральной позиции в украинском вопросе. Об этом сообщает издание The Spectator.

В качестве наглядного примера журналисты привели африканские страны.

"В марте прошлого года 25 африканских государств из 54 воздержались или не проголосовали за предложение ООН, осуждающее российскую "агрессию", несмотря на огромное давление со стороны западных держав. Их отказ однозначно встать на сторону Украины стал свидетельством того, что усилия дипмиссии России приносят свои плоды", — говорится в статье.

Всё больше стран понимают, что именно США являются источником нестабильности в мире. Причиной украинского конфликта журналисты назвали желание НАТО расширяться на восток, чему препятствует Россия, и именно это противостояние Западу способствует росту популярности Москвы у многих государств.

Также обозреватели напомнили, что украинский конфликт стал причиной ещё большего сближения РФ и Китая, что является причиной растущего беспокойства Запада.