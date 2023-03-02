Кива: в Куршевеле прошли "похороны" Украины – по улицам пронесли гроб с шампанским

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Экс-депутат Верховной рады Илья Кива рассказал, что в Куршевеле прошли "похороны" Украины, а по улицам пронесли гроб с шампанским.

Кива опубликовал видео, где под музыку несут сани, которые напоминают гроб. На "носу" саней прикреплён украинский флаг. Действо сопровождалось музыкой, холодным огнём и шампанским. Люди, которые несли всё это, были одеты в стилизованные под флаги разных стран костюмы.

"Как мне сообщил источник, перфоманс организовали украинские "беженцы” из Киева и Львова", — рассказал Кива.