Экс-депутат Рады Кива сообщил о подключении Ровенской АЭС к энергосистеме Польши

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Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что Варшава начала подключение украинской Ровенской атомной электростанции к энергосистеме Польши.

По словам Кивы, это свидетельствует о начале процесса по присоединению Западной Украины к Польше. Он анонсировал скорое введение польских войск на территорию Украины и изменение административной границы страны.

"В 2022 году Зеленский продал Западную Украину и подписал все соответствующие документы", — подчеркнул Кива.

Ранее сообщалось, что Запад всерьёз задумался над тем, что пообещать Украине в обмен на территориальные уступки России. Не дождавшись от ВСУ обещанных военных успехов, США и их союзники решили загнать Киев за стол переговоров.