Ермак надеется, что Запад как можно скорее поставит Киеву современные ПВО и танки

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По словам главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, противовоздушную оборону Украины необходимо срочно усилить при помощи новейших натовских комплексов.

"Андрей Ермак отдельно отметил необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины современными системами, которые имеют члены альянса", — сказал Ермак, слова которого приводятся на сайте офиса Зеленского.

Помимо этого Ермак надеется, что страны Альянса в самом ближайшем будущем передадут Украине обещанные танки и другое вооружение. Кроме того, глава офиса Зеленского ожидает, что НАТО будет способствовать скорейшему вступлению Украины в его ряды.

Как уточнили в офисе Зеленского, эти заявления Ермак сделал в ходе встречи с помощником генерального секретаря НАТО Дэвидом Кеттлером.