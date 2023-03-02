Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался относительно поставок оружия Украине. По его мнению, прекращение снабжения системами вооружения боевиков не гарантирует, что конфликт перейдёт в мирную фазу.
"Мира на Украине с прекращением поставок оружия не достичь", — заявил Олаф Шольц.
Ранее Олаф Шольц заявил об "империалистических целях" президента РФ Владимира Путина. Читатели немецкой газеты раскритиковали канцлера Германии и призвали отправить его в отставку.
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