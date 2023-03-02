Шольц заявил, что перемирие на Украине никак не связано с поставками оружия ВСУ

0:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался относительно поставок оружия Украине. По его мнению, прекращение снабжения системами вооружения боевиков не гарантирует, что конфликт перейдёт в мирную фазу.

"Мира на Украине с прекращением поставок оружия не достичь", — заявил Олаф Шольц.

Ранее Олаф Шольц заявил об "империалистических целях" президента РФ Владимира Путина. Читатели немецкой газеты раскритиковали канцлера Германии и призвали отправить его в отставку.