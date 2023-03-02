Политический обозреватель и стендап-комик Джимми Дор считает истинным врагом США военно-промышленный комплекс страны.

Дор обвинил Вашингтон в разжигании войн и международном терроризме.

"Это мы провоцируем войну. Сначала на Украине, теперь — в Китае. Враг американцев не КНР и Россия, а наш военно-промышленный комплекс, обдирающий страну как липку. На триллионы долларов. В течение 20 лет мы поджигали Ближний Восток, теперь ведём прокси-войну на Украине, которую начали на пару с НАТО. Военная машина не остановится сама", — заявил он в эфире телеканала Fox News.