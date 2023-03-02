МИД Нидерландов: ни одна страна мира не должна помогать РФ, иначе будут последствия

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Страны, которые будут поддерживать действия Москвы, столкнутся с серьёзными последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

На заседании "Большой двадцатки" он отметил, что все государства мира, в том числе Китай, должны воздержаться от поставок военного оборудования России.

"Если эта линия будет пересечена, будут последствия", — приводит комментарий министра агентство Bloomberg.

При этом Хукстра не стал раскрывать, как именно накажут руководителей стран, которые всё-таки поддержат российскую армию. Он выразил надежду на то, что лидер КНР Си Цзиньпин откажется от предоставления военной помощи Москве.

Ранее нидерландские дипломаты объявили о готовности организовать специальный трибунал по Украине на территории своей страны.