Страны, которые будут поддерживать действия Москвы, столкнутся с серьёзными последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
На заседании "Большой двадцатки" он отметил, что все государства мира, в том числе Китай, должны воздержаться от поставок военного оборудования России.
"Если эта линия будет пересечена, будут последствия", — приводит комментарий министра агентство Bloomberg.
При этом Хукстра не стал раскрывать, как именно накажут руководителей стран, которые всё-таки поддержат российскую армию. Он выразил надежду на то, что лидер КНР Си Цзиньпин откажется от предоставления военной помощи Москве.
Ранее нидерландские дипломаты объявили о готовности организовать специальный трибунал по Украине на территории своей страны.
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