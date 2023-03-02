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РИА Новости: власти Соединённых Штатов Америки готовят Евросоюз к разрыву взаимоотношений с КНР

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Мир

Зависимость Европы от США в обозримом будущем обернётся для европейских государств "разводом" с Китаем. Пекин не питает на этот счёт иллюзий.

РИА Новости: власти Соединённых Штатов Америки готовят Евросоюз к разрыву взаимоотношений с КНР

Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов отмечает, что политика Европы по отношению к КНР стала проамериканской. Вашингтон оказывает давление на союзников, чтобы они отказались от сотрудничества с азиатским партнёром.

Многие в ЕС сопротивляются воле зарубежных кураторов. Для несогласных Америка запустила в Европе информационную кампанию.

"Пропагандистская подготовка к разводу с Китаем в той же Германии приобретает уже совершенно безумный характер. Немцев и местный бизнес пытаются убедить в том, что порвать с Китаем не так страшно, как кажется", — пишет Акопов.

Европарламент сообщил, что появился риск начала холодной войны между Евросоюзом и Поднебесной.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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