TopWar: генерал армии США Флинн анонсировал подготовку атаки на Китай

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Идея о том, что в 2023 году США займутся укреплением своего военного потенциала с тем, чтобы не дать Китаю возможности "напасть" на Тайвань, обретает реальные черты.

В Американском институте предпринимательства министр армии США Кристин Вормут и командующий Тихоокеанской армией США, генерал Чарльз Флинн выступили с заявлением о том, что противостояние с Китаем неизбежно, пишет TopWar.

Вормут отметила роль армии страны в проведении совместных военных операций и рассказала о создании "интегрированной системы боевого управления средствами ПВО и ПРО с целью обеспечения безопасности промежуточных авиабаз".

По ее словам, Пентагон озабочен расширением военного арсенала, уделяется внимание развитию гиперзвуковой ракетной составляющей.

Флинн также добавил, что учения НОАК указывают на "подготовку" Пекина к военному конфликту с Тайванем.

Так что уже сейчас необходимо создание "армии вторжения" на материковый Китай, причем Америке "требуются профессионалы с безупречным профессиональным опытом ведения боевых действий", заявил командующий Тихоокеанской армией США, генерал Чарльз Флинн.