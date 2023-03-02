Идея о том, что в 2023 году США займутся укреплением своего военного потенциала с тем, чтобы не дать Китаю возможности "напасть" на Тайвань, обретает реальные черты.
В Американском институте предпринимательства министр армии США Кристин Вормут и командующий Тихоокеанской армией США, генерал Чарльз Флинн выступили с заявлением о том, что противостояние с Китаем неизбежно, пишет TopWar.
Вормут отметила роль армии страны в проведении совместных военных операций и рассказала о создании "интегрированной системы боевого управления средствами ПВО и ПРО с целью обеспечения безопасности промежуточных авиабаз".
По ее словам, Пентагон озабочен расширением военного арсенала, уделяется внимание развитию гиперзвуковой ракетной составляющей.
Флинн также добавил, что учения НОАК указывают на "подготовку" Пекина к военному конфликту с Тайванем.
Так что уже сейчас необходимо создание "армии вторжения" на материковый Китай, причем Америке "требуются профессионалы с безупречным профессиональным опытом ведения боевых действий", заявил командующий Тихоокеанской армией США, генерал Чарльз Флинн.
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