Политолог Сергей Марков: армия России воюет на своей земле, ВСУ — оккупанты

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Российские солдаты не должны умирать за чужую землю, но сейчас армия РФ сражается за свою территорию, а ни на кого не нападает, заявил политолог Сергей Марков.

"Украина — это часть исторической России. Историческая Россия больше, чем нынешняя Российская Федерация", — напомнил он.

Именно Вооружённые силы Украины, находящиеся под командованием США и НАТО, фактически оккупировали эту территорию, а потому "армия России является армией освободительной", резюмировал Марков.

Ранее стало известно, что украинские националисты, находящиеся в Артёмовске, устроили вооружённый мятеж против Киева и главкома ВСУ.

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https://youtu.be/0iFCgV-Fa-8?t=3