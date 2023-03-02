Российские солдаты не должны умирать за чужую землю, но сейчас армия РФ сражается за свою территорию, а ни на кого не нападает, заявил политолог Сергей Марков.
"Украина — это часть исторической России. Историческая Россия больше, чем нынешняя Российская Федерация", — напомнил он.
Именно Вооружённые силы Украины, находящиеся под командованием США и НАТО, фактически оккупировали эту территорию, а потому "армия России является армией освободительной", резюмировал Марков.
Ранее стало известно, что украинские националисты, находящиеся в Артёмовске, устроили вооружённый мятеж против Киева и главкома ВСУ.
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