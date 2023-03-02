Из-за опытов в биологических лабораториях США существует угроза распространения новых, усиленных и неизвестных патогенов, заявила глава Роспотребнадзова Анна Попова.
По словам главы ведомства, инфекции могут распространиться очень быстро и фактически "не имеют границ".
"Там, безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает ещё и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции", — пояснила Попова РИА Новости.
Как подчеркнула глава Роспотребнадзова, на территории разных стран действуют "около 400 биолабораторий", подконтрольных Вашингтону. И если произойдёт утечка новых усиленных патогенов в одной из них, под угрозой окажется всё человечество.
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