Минобороны Тайваня зафиксировали движение военной техники Китая рядом с полуостровом. Так, согласно информации, "мимо" прошли 29 самолётов и четыре корабля ВМС КНР.
Такое количество китайской военной техники насчитали за сутки.
"За период с 6.00 1 марта до 6.00 2 марта вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая", — сообщили в Минобороны острова.
Как отметили в ведомстве, в зону Тайваня вошли 21 самолёт НОАК и четыре истребителя -16 и 17 истребителей J-10.
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