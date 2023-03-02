Минобороны Тайваня отследило десятки самолётов и четыре корабля ВМС КНР рядом с островом

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Минобороны Тайваня зафиксировали движение военной техники Китая рядом с полуостровом. Так, согласно информации, "мимо" прошли 29 самолётов и четыре корабля ВМС КНР.

Такое количество китайской военной техники насчитали за сутки.

"За период с 6.00 1 марта до 6.00 2 марта вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая", — сообщили в Минобороны острова.

Как отметили в ведомстве, в зону Тайваня вошли 21 самолёт НОАК и четыре истребителя -16 и 17 истребителей J-10.