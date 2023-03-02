Личность человека, который сменит Владимира Путина на посту президента России, пока неизвестна, но его уже боится немецкое правительство.
В Берлине уверены, что будущий российский лидер не будет лучше для ФРГ, пояснил немецкий парламентарий Александр Мюллер.
"Мы также боимся того, что придет после Путина. Он не будет (для Германии. — Прим. ред.) лучше", — отметил депутат в интервью изданию Newsweek.
Мюллер предположил, что в будущем кресло российского президента могут занять заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев или генерал армии Валерий Герасимов. Но они "будут явно хуже", уверен немецкий политик.
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