Newsweek: власти Германии боятся преемника Путина

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Личность человека, который сменит Владимира Путина на посту президента России, пока неизвестна, но его уже боится немецкое правительство.

В Берлине уверены, что будущий российский лидер не будет лучше для ФРГ, пояснил немецкий парламентарий Александр Мюллер.

"Мы также боимся того, что придет после Путина. Он не будет (для Германии. — Прим. ред.) лучше", — отметил депутат в интервью изданию Newsweek.

Мюллер предположил, что в будущем кресло российского президента могут занять заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев или генерал армии Валерий Герасимов. Но они "будут явно хуже", уверен немецкий политик.